Colombo: "Bravi a ribattere colpo su colpo, questo punto ha un valore immenso" Monopoli - Avellino 0-0, il tecnico: "La tenuta difensiva mi ha molto soddisfatto"

Monopoli – Avellino 0-0, il commento del tecnico dei biancoverdi pugliesi, Alberto Colombo: “Come nelle attese è stato molto difficile superare questo esame contro una squadra costruita per vincere il campionato. Siamo stati costretti a mettere la partita su binari agevoli all'avversario, ma non abbiamo mai mollato. Complimenti ai ragazzi. Abbiamo concesso delle occasioni da rete all'Avellino, ma avendo una struttura fisica diversa e giocando sulle seconde palle era inevitabile avere qualche difficoltà. Ciò nonostante, abbiamo portato a casa un punto guadagnato, che ha un valore immenso, ci dà fiducia e ci fa continuare nel lavoro con entusiasmo. Con un po' più di tranquillità nella fase di possesso avremmo potuto creare di più, se diamo la palla addosso alle punte facciamo fatica. Avremmo dovuto creare l'opportunità di attaccare la profondità. La tenuta difensiva mi ha molto soddisfatto, abbiamo sì preso 2, 3 infilate a difesa schierata, ma abbiamo ribattuto colpo su colpo contro attaccanti in possesso di una struttura fisica importante”.