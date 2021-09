Potenza, Gallo deve rinunciare a un attaccante. Titolare un ex biancoverde Ad Avellino ballottaggio nel reparto avanzato e possibili sorprese sul fronte modulo

Sarà Niccolò Romero il grande assente tra le file del Potenza in vista della trasferta al “Partenio-Lombardi” contro l'Avellino, valida per la quinta giornata del girone C di Serie C, in programma domani, domenica 26 agosto, alle 14,30, allo stadio “Partenio-Lombardi”. L'attaccante, alle prese con noie muscolari ereditate dalla trasferta a Catanzaro, dovrebbe essere preservato per tornare regolarmente a disposizione da mercoledì prossimo, al “Viviani”, contro la Virtus Francavilla. Gallo, che ha annunciato in conferenza stampa la titolarità di Vecchi e dell'ex biancoverde Bruzzo, a centrocampo, dovrebbe affidarsi al tandem d'attacco composto da Ricci e Salvemini, ma non è da escludere l'impiego di Volpe anche in ottica minutaggio. Il modulo di riferimento dovrebbe essere il 3-5-2, ma non sono escluse sorprese dal punto di vista tattico.

La probabile formazione.

Potenza (3-5-2): Marcone; Coccia, Gigli, Cargnelutti; Vecchi, Bruzzo, Zampa, Sandri, Sepe; Ricci, Salvemini. A disp.: Greco, Matino, Zenuni, Volpe, Banegas, Zagaria, Baclet, Guaita, Costa Ferreira, Nigro. All.: Gallo.