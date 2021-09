Avellino, a Montevergine le foto storiche dei pellegrinaggi della squadra Il club biancoverde protagonista nella mostra appena inaugurata, Guariglia: "Un legame speciale"

L'Avellino e il Santuario di Montevergine. Una storia nella storia. Un legame indissolubile. Questa mattina dirigenza, staff tecnico e calciatori hanno raggiunto l'abbazia Mariana per ricevere la benedizione di Riccardo Luca Guariglia per tutta la stagione e alla vigilia della gara casalinga con il Potenza. Un appuntamento che si rinnova e si arricchisce con la presentazione e il taglio del nastro de “I passi della devozione. Racconti del pellegrino a Montevergine”, una mostra fotografica, e non solo, dedicata alla gente che negli anni ha scalato la montagna per manifestare la propria devozione a Mamma Schiavona: “Quella dell'Avellino a Montevergine, per affidarsi alla Madonna, è una tappa fissa ormai da anni. Questo contatto che i giocatori e i dirigenti hanno con Mamma Schiavona è emozionante così come il loro affidarsi alla Madonna così come fanno tutti i pellegrini. Quest'anno l'arrivo dell'Avellino ha un sapore particolare perché in questo giorno inauguriamo una bellissima mostra proprio sui pellegrini. Una mostra fotografica che è arricchita dalla presenza di tanti scatti che documentano il passaggio delle varie squadre dell'Avellino, nel Santuario, nelle varie stagioni” ha spiegato al microfono di 696 TV e Ottopagine.it l'abate di Montevergine, che ha poi raccontato: “Se vincono, ho promesso una bottiglietta ciascuno di Anthemis ai calciatori dell'Avellino. Con il presidente D'Agostino abbiamo raggiunto un compromesso: l'avranno in dono solo se faranno i bravi in campo...”