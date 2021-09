Avellino, solo la Montevergine non è sold-out: ecco quanti biglietti mancano Con il Catanzaro si preannuncia una splendida cornice di pubblico: il dato aggiornato

A poche ore dal fischio d'inizio di Avellino – Catanzaro, valida per la sesta giornata del girone C di Serie C, in programma stasera, alle 21, al “Partenio-Lombardi”, restano a disposizione solo poco più di 100 biglietti per la Tribuna Montevergine Laterale. Sold-out i titoli di ingresso per accedere in Curva Sud e Tribuna Terminio, conclusa la vendita dei ticket per il Settore Ospiti. Conteggiando anche i 1306 abbonati si andrà, dunque, molto vicini al tutto esaurito rispetto alla capienza di 3300 posti in attesa che salga a 4500 in virtù dell'incremento di capienza per tutti gli stadi italiani deciso dal Cts, che decretato l'apertura delle porte per il 75 per cento dei tifosi, rispetto al 50 per cento a cui era precedentemente garantito l'ingresso. Si preannuncia una splendida cornice di pubblico per una serata che non dovrebbe essere caratterizzata dalla pioggia se non nell'imminenza del fischio d'inizio. Un altro motivo per raggiungere con adeguato anticipo l'impianto sportivo per sbrigare le procedure di accesso con documento di riconoscimento, green pass, fidelity card e segnaposto (per gli abbonati) alla mano.