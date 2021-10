Avellino, Kanoute: nessuna lesione, ma ancora stop per il senegalese Il senegalese non ci sarà nella sfida con la Virtus Francavilla, in programma sabato

Mamadou Kanoute si è sottoposto a una risonanza magnetica. Gli esami strumentali hanno escluso lesioni muscolari, ma allo stesso tempo hanno evidenziato la presenza di un forte stato infiammatorio nella zona adduttori. Per questo motivo il jolly offensivo senegalese inizierà un ciclo di terapie e solo nella prossima settimana si sottoporrà a una nuova risonanza magnetica di controllo. Quindi, l'ex Palermo non sarà a disposizione di Piero Braglia per la sfida di sabato con la Virtus Francavilla.

Antono Di Gaudio è tornato in gruppo. Anche Gennaro Scognamiglio e Luigi Silvestri hanno svolto l'intera seduta con i compagni. Nel pomeriggio l'Avellino ha pubblicato una nota dei calciatori. La squadra biancoverde si è detta contenta per la conferma del tecnico: "Faremo di tutto per dimostrare che è stata la scelta giusta". I calciatori hanno sottolineato il confronto con la proprietà nelle ore di discussione interna con Braglia a un passo dall'esonero: "I cinque calciatori che si sono confrontati con la proprietà e con il direttore sono andati in nome e per conto del gruppo e non a titolo personale".