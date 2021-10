Silvestri: "Mai visto un gruppo schierarsi così al fianco di un allenatore" Il difensore dell'Avellino: "Siamo diventati i principali antagonisti di Braglia, non doveva pagare"

Avellino – Virtus Francavilla 1-0, il commento del difensore dei biancoverdi, Luigi Silvestri: “La vittoria di oggi è importante. Ci dà morale, anche se sappiamo che non abbiamo fatto nulla. Bisogna andare avanti, nelle gare precedenti ci è mancata serenità, abbiamo avuto tanti problemi, diversi giocatori assenti. Quando siamo al competo possiamo fare bene contro tutti. Come sto? Sono febbricitante, in settimana mi sono allenato poco, ma non potevo stare fuori. Non riesco a stare fuori, soprattutto quando le cose vanno male. Il mister mi ha chiesto se me la sentivo, non potevo non giocarla questa partita. Sono uscito per crampi favoriti anche dalla tensione della settimana, la rabbia accumulata. Questa vittoria ci potrà far lavorare di nuovo con serenità. Ci serve solo questo: serenità. Come riconquistare la Curva? Sappiamo che per loro questa maglia vale tanto e noi vogliamo onorarla. Dobbiamo andare tutti nella stessa direzione. Noi non siamo in guerra con nessuno, sappiamo che l'atteggiamento non è stato dei migliori, nella scorsa partita in particolare, e chiediamo di nuovo scusa. Questa settimana ci ha insegnato ad essere un po' più umili. Braglia era commosso? Dall'esterno sembrava che noi gruppo facessimo la guerra a lui, invece, siamo compatti attorno a lui anche se in campo, non esperiendoci come sappiamo, siamo diventati i suoi principali antagonisti. L'azione fatta di andare a chiedere la sua conferma è stata sentita, voluta da tutti. Da quando gioco a calcio non avevo mai visto una cosa del genere. Ci tenevamo a dimostrargli affetto. In caso si esonero ci saremmo sentiti responsabili”.