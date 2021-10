Taurino: "Pierno mi ha detto che non ha nemmeno sfiorato Di Gaudio" Avellino - Virtus Francavilla 1-0, il tecnico: "Gara condizionata da un episodio che devo rivedere"

Avellino – Virtus Francavilla 1-0, il commento del tecnico Roberto Taurino ai microfoni di Antenna Sud 13: “È stata una partita combattuta, potevamo fare di più. Non abbiamo fatto male, ma neppure come siamo abituati. Sapevamo di incontrare una squadra forte, che ci teneva a fare risultato. Sapevamo che non ci avrebbe regalato niente, nessuno. Dispiace che sull'episodio del rigore, premesso che ancora non l'ho ancora visto, Pierno mi ha detto che non ha nemmeno sfiorato Di Gaudio e per l'occasione di Ventola, con Forte a terra. Potevamo rimetterla in piedi. Possiamo fare di più, con un pizzico di personalità e lucidità in più, che oggi ci è mancata, contro un avversario forte”.