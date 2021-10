Avellino, ecco quando potrebbe rientrare Kanoute In settimana risonanza magnetica di controllo per monitorare l'infiammazione agli adduttori

L'Avellino ha trascorso una domenica serena con i nervi distesi, o quasi, grazie al successo per 1-0 sulla Virtus Francavilla approfittando del “rompete le righe” ordinato da Piero Braglia in vista del tour de force da tre partite in otto giorni, con tanti kilometri da macinare in pochi giorni, che inizierà a partire da domenica prossima, alle 14,30, con la sfida al “Degli Ulivi” contro la Fidelis Andria; proseguirà con il secondo turno infrasettimanale stagionale, in programma mercoledì 20 ottobre al “Massimino” contro il Catania (ore 21) e si concluderà domenica 24 ottobre con la gara casalinga con la Paganese (ore 14,30). Domani è in programma la ripresa degli allenamenti con la novità delle porte aperte dopo un lungo periodo, tra Covid e scelta tecnica, senza la possibilità di assistere a una seduta di allenamento dei lupi.

Il lavoro sul campo coinciderà con un aggiornamento sulle condizioni fisiche di Mamadou Yaya Kanoute, che è l'unico calciatore dei biancoverdi ancora in infermeria. A margine del risentimento muscolare accusato a Viterbo, in avvio di partita, contro il Monterosi, l'esterno d'attacco senegalese ha praticato una risonanza magnetica che ha escluso lesioni muscolari ma ha evidenziato presenza di un forte stato infiammatorio nella zona degli adduttori della coscia destra. Kanoute non è stato convocato in occasione dell'ultimo match, seguito dalla tribuna, dopo aver trascorso una settimana all'insegna delle cure fisioterapiche che proseguirà in attesa di una nuova risonanza magnetica di controllo. In caso di esito negativo Kanoute sarebbe a disposizione già a partire dalla trasferta in Puglia, ma dovrebbe accomodarsi in ogni caso in panchina sia per evitare ricadute con un immediato impiego (più plausibile quello per uno spezzone di gara, per riprendere gradualmente contatto con il ritmo partita), sia per le condizioni non ottimali del prossimo terreno di gioco che i lupi andranno a calcare.