Braglia: "Questa partita l'Avellino di qualche settimana fa l'avrebbe persa" Il tecnico dopo l'1-1 ad Andria: "'Stiamo perdendo calciatori con una facilità impressionante"

Fidelis Andria – Avellino 1-1, il commento del tecnico dei biancoverdi, Piero Braglia: “Abbiamo lottato e interpretato bene la partita, ma fatto fatica per quanto riguarda la prestazione di alcuni elementi. Oggi solo Di Gaudio, a sinistra, è riuscito a saltare l'uomo. Il gol alla Fidelis Andria lo abbiamo regalato commettendo un errore colossale, che non possiamo permetterci in generale e soprattutto in questo momento. La partita non è stata bella, ma la stavamo portando a casa e ci avrebbe permesso di guardare sia davanti, sia alla classifica in un modo diverso. Siamo stati bravi ad adeguarci alle insidie che questa gara nascondeva, l'Avellino di qualche settimana fa l'avrebbe persa. Abbiamo dovuto riunciare a D'Angelo, si è fatto male Carriero e spero che non sia nulla di grave. Maniero si è fermato venerdì scorso. Stiamo perdendo calciatori con una facilità impressionante. Abbiamo delle qualità, che anche oggi non abbiamo fatto vedere appieno. Qualche ragazzo davanti è stato un po' sottotono (Micovschi, ndr), ma ci sta perché quando rientri dopo un periodo di stop ci sono delle oscillazioni per quanto riguarda il rendimento. Ripeto, questa è una partita che, in altri tempi, avremmo perso. Dobbiamo aspettare i rientri delle persone che ci permettono di cambiare passo, come Kanoute, per sviluppare il gioco che vorremmo. Spero che da mercoledì prossimo qualcuno rientri perché di questo passo inizio a fare fatica a pensare a come metterci in campo. Il Catania? Piccolo si opererà, ma hanno calciatori importanti come Zanchi, Ceccarelli oltre a Moro, che segna sempre. Dobbiamo prestare la massima attenzione”.