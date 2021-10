Forte: "Una volta passati in vantaggio la palla doveva arrivare ad Avellino" Il portiere dopo l'1-1 ad Andria: "Non siamo figli di buona donna, abbiamo peccato d'ingenuità"

Fidelis Andria – Avellino 1-1, il commento del portiere dei biancoverdi, Francesco Forte: “Stiamo attraversando un periodo in cui ci gira davvero tutto storto tra infortuni e sviluppo delle partite. Sapevamo che avremmo incontrato una squadra reduce da un cambio di allenatore, che voleva dimostrare tante cose; che avremmo giocato in un ambiente particolarmente caldo e desideroso di riscatto. Abbiamo fatto la nostra partita, ci prendiamo questo punto, ma siamo molto rammaricati. Abbiamo peccato di ingenuità in maniera evidente quando siamo passati in vantaggio, non di esperienza. Siamo stati davvero ingenui. Manchiamo di cattiveria, non siamo figli di buona donna, se posso permettermi. Una volta conquistato e trasformato il calcio di rigore, dopo aver sbloccato la partita, la doveva arrivare ad Avellino, ma ci siamo complicati la vita. Ora cercheremo di prendere i 3 punti a Catania e dare continuità ai risultati. Ci sono tante cose su cui potremmo recriminare, ma siamo sereni perché i risultati arriveranno”.