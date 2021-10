Serie C, salta la panchina di una squadra campana Già comunicato anche il nome del successore del tecnico sollevato dall'incarico

La Juve Stabia ha sollevato dall'incarico di allenatore della prima squadra Walter Alfredo Novellino. Fatale la sconfitta per 3-2 al "Menti" contro il Picerno, che fa seguito a quella con identico risultato maturata domenica scorsa, al "Massimino", contro il Catania. La società gialloblù ha già individuato il successore dell'ex tecnico, tra le altre, di Napoli e Avellino. E sarà proprio un avellinese ad accomodarsi sullo scranno delle vespe con il compito di provare a invertire il trend, maturato dopo un'imbattibilità che si è protratta per sette giornate pur senza mai centare un successo casalingo con una serie di pareggi per 0-0 che hanno preceduto l'odierna battuta d'arresto: "La guida tecnica è affidata a mister Eduardo Imbimbo, fino ad oggi vice allenatore, che assume l'incarico di tecnico della prima squadra. Ringraziandolo per la professionalità profusa, la Società augura a Novellino le migliori fortune umane e professionali" si legge nelle ultime righe del comunicato ufficiale attraverso cui la Juve Stabia ha ufficialmente annunciato l'avvicendamento.