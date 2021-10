Avellino, Braglia recupera un attaccante. Ecco le condizioni degli infortunati Gli ultimi aggiornamenti dall'infermeria su Carriero, D'Angelo, Maniero, Kanoute e Scognamiglio

L'Avellino recupera una pedina in vista della gara in trasferta con il Catania, in programma mercoledì, alle 21, allo stadio “Massimino”, valida per la decima giornata del girone C di Serie C. Mamadou Yaye Kanoute è tornato ad allenarsi in gruppo. Saranno, invece, indisponibili, come nelle previsioni, almeno altri 4 calciatori fatto salvo l'improbabile impiego forzato di Carriero e Maniero. Gennaro Scognamiglio prosegue con un lavoro differenziato e cure fisioterapiche per mettersi alle spalle i suoi ormai noti acciacchi fisici. Sonny D’Angelo, in seguito al trauma distorsivo a una caviglia rimediato nel corso della seduta di rifinitura precedente alla gara al “Degli Ulivi”, contro la Fidelis Andria, si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una distorsione complessa della tibia tarsica destra. Per il centrocampista riposo e cure mediche. Anche Giuseppe Carriero, costretto a uscire nel corso dell'ultimo match per una distorsione alla caviglia sinistra, si è sottoposto esami strumentali che hanno confermato la benignità del trauma. Per scendere in campo dovrebbe ricorrere a infiltrazioni e stringere i denti. Riccardo Maniero, che ha accusato una fitta al flessore della coscia destra ha sostenuto esami strumentali. Le condizioni dell’attaccante sono in netto miglioramento, ma appare inverosimile che venga rischiato dato che domenica si tornerà a giocare (Avellino - Paganese, ore 14,30). Nel report medico non figura Simone Ciancio, che ha, però, denunciato dolori alla schiena come svelato da Braglia nel post-partita ed al quale dovrebbe essere concesso un turno di riposo in favore di Rizzo. A centrocampo troveranno spazio, al fianco di De Francesco, due tra Aloi, Matera e Mastalli, in ordine di probabilità di impiego, mentre in attacco toccherà a Plescia. Anche Kanoute tornerà, dunque, in campo: da valutare se dall'inizio, al posto di uno tra Micovschi o Di Gaudio, o a gara in corso. Non è, infine, da escludere l'adozione di un 4-2-3-1, con De Francesco e uno tra Aloi, Matera e Mastalli a centrocampo, e l'impiego simultaneo di Micovschi, Kanoute e Di Guadio alle spalle dell'unica punta Plescia.