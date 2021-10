Serie C, vigilia di un turno infrasettimanale spartiacque Domani Catania-Avellino (ore 21) e altre sfide molto importanti nel girone C

Ad Andria è arrivato il sesto pareggio in campionato ed è già vigilia di una nuova sfida per l'Avellino, ancora in trasferta per il decimo turno del girone C di Serie C. I lupi faranno visita al Catania, reduce dal pari strappato sul campo della Virtus Francavilla. Al termine della sfida, il tecnico degli etnei, Francesco Baldini, non ha nascosto le difficoltà vissute dai tesserati e dal club. "In campo senza stipendio ma con orgoglio", ecco in sintesi la riflessione dell'allenatore del Catania verso la sfida del "Massimino". L'Avellino raggiungerà Catania con l'obiettivo del primo successo in trasferta. Sarà gara verità per Piero Braglia, ma anche per il ds, Salvatore Di Somma. Vigilia di campionato per tutte le squadre campane. La Turris ospiterà il Campobasso per confermarsi sorpresa del girone dopo il 3-0 con cui ha steso il Palermo. La Juve Stabia riparte da Monopoli con Eduardo Imbimbo promosso primo allenatore dopo l'esonero di Walter Novellino. La Paganese è chiamata al pronto riscatto nella sfida casalinga con il Potenza dopo le tre sconfitte consecutive.