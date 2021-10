Avellino, testa al Catania. Domenica c'è la Paganese, via alla prevendita I possessori della card "Stay With US" potranno beneficiare del biglietto ridotto

Domani (con calcio d'inizio alle 21) l'Avellino sarà ospite del Catania. Nel frattempo, la società irpina ha comunicato il via alla prevendita per la sfida con la Paganese, in programma domenica (ore 14.30) al "Partenio-Lombardi". I biglietti potranno essere acquistati presso il botteghino dell'impianto sportivo e sul circuito TicketOne (punti vendita e online). I possessori della card "Stay With US" potranno beneficiare del biglietto ridotto.

Gli orari del botteghino: martedì dalle 15 alle 19, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 19, domenica dalle 9.30 fino al calcio d'inizio (maggiorazione di 2 euro al botteghino nel giorno della gara).

Il prezzo dei biglietti

Curva Sud: intero 15 euro, ridotto* 10

Tribuna Terminio: intero 20 euro, ridotto* 15

Tribuna Montevergine Laterale: intero 35 euro, ridotto* 30

* Ridotto agli under 12 (per i nati a partire dal 01/01/2009), agli over 70 (per i nati fino al 31/12/1951) e ai possessori della Stay With US

Durante gli orari di apertura del botteghino sarà possibile ritirare presso lo sportello dedicato le fidelity card già sottoscritte.

Il regolamento d'accesso - "Gli abbonati dovranno presentarsi ai varchi muniti di fidelity card e del segnaposto consegnato al momento dell’acquisto dell’abbonamento. L’accesso allo stadio sarà consentito solo ai possessori di Green Pass valido da esibire al personale autorizzato al momento dell’ingresso e previa misurazione della temperatura. Il Ministero della Salute rilascia la certificazione verde Covid 19 sulla base dei dati trasmessi dalla Regioni e Province autonome relative alla vaccinazione o al risultato al test negativo molecolare/antigenico entro le 48 ore precedenti l’evento o alla guarigione dal Covid 19. Per i bambini di età inferiore ai 12 anni non è obbligatorio presentare il Green Pass. I cancelli dello stadio saranno aperti dalle ore 12.30. Invitiamo tutti i tifosi a rispettare le normative vigenti: uso della mascherina e distanziamento sociale. Inoltre si invitano i tifosi a sedersi esclusivamente ai posti assegnati dai biglietti e, vista la procedura di accesso, a non presentarsi all’ingresso troppo a ridosso dell’inizio della gara".