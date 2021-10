Braglia: "Abbiamo fatto una grossa partita, nemmeno oggi va bene?" Catania - Avellino 2-2, il tecnico spazientito: "Ci si dimentica sempre di quante assenti abbiamo"

Catania – Avellino 2-2, il commento del tecnico dei biancoverdi, Piero Braglia: “Nemmeno oggi va bene? Ho visto una bella squadra. Abbiamo fatto di tutto per cercare di fare risultato, di vincerla. Se dobbiamo andare sempre a cercare il pelo nell’uovo non ci posso fare nulla. La squadra ha fatto tutto quello che doveva fare e anche di più. I primi minuti potevamo passare in vantaggio, abbiamo preso un gol stupido perché eravamo messi male, soprattutto una persona. Poi è diventato difficile, perché loro giocano così, si abbassano tutti e ripartono. Hanno Moro davanti che sta facendo che fa la differenza. Però, la squadra, secondo me, ha fatto una grossa partita. Abbiamo avuto molte più possibilità di segnare rispetto a loro. Ripeto che la squadra ha fatto quello che doveva fare. Ci si dimentica sempre che ci mancavano un sacco di giocatori, da Scognamiglio, che non abbiamo mai avuto, a D’Angelo, che non avremo per diverse settimane. Poi ci complichiamo anche la vita di nostro. La Paganese? Speriamo di fare una bella partita, di creare i presupposti per fare qualcosa di importante, di recuperare qualche giocatore, per far riposare chi ha speso di più in queste partite e cercare di vincere per rimettere un po’ a posto le cose”.