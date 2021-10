Baldini: "Avellino fortissimo come Bari e Catanzaro" Catania - Avellino 2-2, il tecnico: "Orgoglioso dei miei ragazzi acclamati con merito dai tifosi"

Catania – Avellino 2-2, il commento del tecnico dei siciliani, Francesco Baldini: “Restare in dieci nell’ultimo quarto d’ora ha condizionato l’intera partita. Avevamo in testa altre soluzioni e abbiamo dovuto cambiare. C'è rammarico per aver preso gol su due palle inattive. Dobbiamo lavorare, ma i ragazzi continuano a pedalare nonostante ogni tipo di difficoltà. La forza dell'Avellino è incredibile come quella del Catanzaro, del Bari, ma noi ce la stiamo mettendo tutta. Vedere i tifosi oggi acclamarci è una soddisfazione, i ragazzi non mollano mai, abbiamo limiti, difetti, ma ogni giorno ce la mettiamo tutta e abbiamo uomini che lottano solo per la città. Non mi interessa null’altro, solo dei miei ragazzi. La forza dell'Avellino ti costringe ad aspettare e ripartire, i ragazzi hanno fatto un lavoro importante sui loro quarti di centrocampo, la partita è stata giocata. Si poteva anche vincere e in undici forse ce l'avremmo fatta, ma l'Avellino è una squadra fortissima. Complimenti a loro, complimenti alla mia squadra".