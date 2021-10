Juve Stabia, esonerati Imbimbo e La Porta: ecco il nuovo allenatore Le vespe hanno sollevato dall'incarico l'ex vice di Novellino e il preparatore atletico avellinese

La Juve Stabia cambia ancora dopo aver sollevato dall'incarico, prima della gara in trasferta a Monopoli, Walter Alfredo Novellino. La società gialloblù ha, infatti, comunicato che Stefano Sottili è il nuovo tecnico della prima squadra. L'allenatore, nato a Figline Valdarno il 4 agosto 1969, ha allenato, tra le altre, Carrarese, Varese, Pistoiese, Bassano, Viterbese e Feralpisalò. Il suo staff sarà composto da Antonio Niccolai (vice allenatore), Matteo Pantaleoni (preparatore atletico) e Fulvio Flavoni, confermato nel ruolo di preparatore dei portieri. Esonerato, dunque, l'ex vice di Novellino, Eduardo Imbimbo, che ha guidato le vespe allo stadio "Veneziani" e l'altro avellinese doc fino a oggi nello staff tecnico stabiese, Pietro La Porta. Sottili si presenterà in conferenza stampa nella giornata di domani, alla vigilia della gara al "Menti" contro l'ACR Messina di Ezio Capuano. La Juve Stabia, a quota 11 punti in classifica, due in meno dell'Avellino undicesimo, occupa il quindicesimo posto e non è ancora riuscita a vincere una partita tra le mura amiche.