Verso Palermo - Avellino, Filippi: "Braglia? Non aveva tutti i torti" Il tecnico è tornato sul botta e risposta con il collega biancoverde. Recuperato un difensore

Giacomo Filippi ritrova Piero Braglia, il Palermo l'Avellino, che nella scorsa stagione lo ha battuto tre volte su quattro, tra campionato e playoff, fermando la corsa dei rosanero negli ottavi di finale degli spareggi promozione. I due tecnici incrociano di nuovo le rispettive strade dopo il duro botta e risposta con cui si “salutarono” nella scorsa stagione, le due squadre si sfidano per restare in scia del Bari (2-1 al Catanzaro, momentaneo +8 sui siciliani e +11 sugli irpini) e mettere fieno in cascina per restare nei quartieri nobili della classifica. Recuperato in extremis il difensore Marconi.

Così il tecnico dei padroni di casa alla vigilia del match (ore 14,30, stadio “Barbera”) valido per la dodicesima giornata del girone C di Serie C: “L'Avellino era già un'ottima squadra l'anno scorso, poi ha fatto innesti di valore in tutti i reparti. L'organico è di primo livello, costruito per centrare la promozione in Serie B. Noi, lo scorso anno abbiamo fatto molto bene nel finale di stagione ripartendo da lì per costruire la nostra squadra inserendo su quello che ci serviva, per migliorarci. L'Avellino ha un po' di ritardo in classifica, ma è forte, è una squadra fisica e tecnica, che verrà fuori alla distanza. La metto sul livello di Bari e Catanzaro. Non credo che sia un crocevia per la stagione, ma semplicemente una partita importante contro un'ottima squadra. Ci vorrà una prova di grande sacrificio e sofferenza. Braglia? Ci siamo chiariti. In effetti non aveva tutti i torti, lui allena da trent'anni e io da poco. Domani ci saluteremo e vivremo la partita intensamente sperando che possa avere risvolti diversi da quelli dello scorso anno”.

L'elenco dei 23 convocati (rpeceduti dai rispettivi numeri di maglia.

1 Pelagotti, 3 Giron, 5 Marong, 6 Crivello, 7 Floriano, 9 Brunori, 10 Silipo, 11 Dall'Oglio, 12 Massolo, 15 Marconi, 17 Luperini, 19 Odjer, 20 De Rose, 23 Fella, 25 Buttaro, 27 Soleri, 29 Almici, 30 Valente, 31 Corona, 36 Mauthe, 54 Peretti, 77 Doda, 79 Lancini.

La probabile formazione.

Palermo (4-3-2-1): Pelagotti; Doda, Buttaro, Lancini, Valente; Dall'Oglio, De Rose, Luperini; Silipo, Fella; Brunori. A disp.: Massolo, Marconi, Marong, Crivello, Floriano, Marconi, Odjer, Soleri, Almici, Corona, Mauthe, Peretti. All.: Filippi.