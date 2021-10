Kanoute: "Abbiamo dimostrato di potercela giocare contro tutti" Palermo - Avellino 1-1, l'attaccante: "I nostri tifosi sono devastanti. Il 4-2-3-1? A mio agio"

Palermo – Avellino 1-1, il commento nel post-partita dell'attaccante dei biancoverdi, Mamadou Yaya Kanoute: “Abbiamo dimostrato di essere una buona squadra, abbiamo giocato bene e forse avremmo meritato qualcosa in più vedendo quello che abbiamo fatto durante la partita. Stiamo crescendo e siamo fiduciosi. Il 4-2-3-1? Mi trovo bene giocando sulla trequarti. Se gioco libero, mi esprimo meglio, correndo e dando profondità alla squadra. Detto ciò, secondo me non importa il modulo. C'è bisogno di essere tutti disponibili. Se così sarà ci divertiremo sicuramente. Tornare a Palermo stato emozionante, qui ho lavorato in un gruppo in cui mi sono trovato bene. Sono andato via da Palermo tre mesi fa ed è stato bello ritrovare e salutare i vecchi compagni. Tornando a noi abbiamo dimostrato di potercela giocare contro tutti, siamo sulla strada giusta. Lasciamo stare la classifica, non la guardiamo. I punti arriveranno. Ora pensiamo a vincere la prossima in casa. I tifosi al seguito? Il pubblico di Avellino è devastante, nonostante sia una città piccola i tifosi stanno sempre vicini alla squadra e dobbiamo ringraziarli per l'impegno e per la mano che ci danno”.