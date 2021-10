Filippi: "Il rigore concesso all'Avellino mi sembra un errore davvero evidente" Palermo - Avellino 1-1, il tecnico: "Non protesto mai dal campo, ma ho rivisto le immagini..."

Palermo – Avellino 1-1, il commento del tecnico dei rosanero, Giacomo Filippi: “Il pareggio è un risultato giusto. Le squadre hanno dato tutto, entrambe hanno provato a vincere non risparmiandosi dal primo minuto ed oltre il novantesimo. L'Avellino? Sapevamo di incontrare un'ottima squadra e tale si è dimostrata. Peccato per il mancato aggancio al secondo posto in classifica. Tant'è. Siamo solo alla dodicesima giornata, c'è tempo per venire fuori. Il rigore concesso all'Avellino? Resta l'amaro in bocca, io non protesto mai dal campo, ma ho rivisto le immagini e devo dire che è molto dubbio. Mi sembra un errore arbitrale davvero evidente. I singoli? Buttaro è stato uno dei migliori in campo. De Rose l'ho cambiato perché era ammonito e questa era una gara difficile. Doda ho deciso di non cambiarlo perché nell'uno contro uno non è inferiore a nessuno. Crivello è stato reintegrato in settimana, si è calato subito nella parte, ha fatto bene e ha anche rischiato anche di far gol. Sono contento, ci dato una mano”.