Avellino e Del Fes, trasferte in Sicilia e le squadre si incontrano

L'obiettivo della prima vittoria in trasferta dell'Avellino, la volontà di determinare il cambio di passo per la Del Fes Avellino. Viaggio in Sicilia per le squadre irpine, domani in campo e la partenza è stata condivisa dagli atleti e dallo staff nelle ultime ore. L'Avellino raggiungerà Messina per la quattordicesima giornata del girone C di Serie C. Sarà sfida all'ex, Ezio Capuano, con la voglia di piazzare il primo colpo esterno della stagione contro un Messina condizionato da infortuni e casi covid. La Del Fes sarà di scena al palasport di Porto Empedocle per affrontare la Moncada Energy Agrigento nel match valido per ala settima giornata del girone D di Serie B. Foto di gruppo e anche uno scatto con gli allenatori e i vice con Domenico De Simone, Giovanni Benedetto, Salvatore Formato e Piero Braglia insieme alla partenza destinazione Sicilia.

Foto: pagina ufficiale Facebook ASD Del Fes