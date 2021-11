Verso Avellino - Picerno, le ultime sulle condizioni di Ciancio Il cursore di fascia è stato fermato prima del match con l'ACR Messina per un risentimento muscolare

Salvo improbabili colpi di scena, Simone Ciancio non sarà rischiato in occasione di Avellino – AZ Picerno, gara valida per la quindicesima giornata del girone C di Serie C in programma sabato, con calcio d'inizio alle 17,30, allo stadio "Partenio-Lombardi". Il cursore di fascia destra non si è accomodato nemmeno in panchina al “Sanfilippo-Scoglio”, in occasione della gara di domenica scorsa, contro l'ACR Messina, dopo aver accusato un fastidio a un flessore nel corso della seduta di rifinitura. Gli esami strumentali, sostenuti dal calciatore prima della partita con i siciliani, non hanno evidenziato alcun tipo di lesione, ma, a scopo precauzionale, Ciancio è stato comunque fermato e in settimana non si è allenato, gestendosi per evitare di sottovalutare il campanello d'allarme suonato nel momento in cui ha percepito la sensazione di fastidio a livello muscolare. Verosimile, perciò, che Ciancio possa al massimo accomodarsi in panchina contro i lucani, magari dare un contributo per uno spezzone di gara, all'occorrenza, ma prosegua nel percorso finalizzato al ritorno in campo solo quando sarà pienamente recuperato. A meno di sorprese, toccherà, dunque, ancora una volta a Rizzo, tra i calciatori in scadenza di contratto (su cui, però, l'Avellino può esercitare un'opzione per il rinnovo entro marzo), confermare di essere in crescita esponenziale dando continuità alla prestazione solida, anche in fase di non possesso, offerta contro i peloritani.