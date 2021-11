Avellino, 11-1 nel test con la Primavera Doppietta per Maniero. D'Anna ha realizzato il gol della formazione under

Amichevole con la formazione Primavera per l'Avellino e risultato finale di 11-1 per la prima squadra biancoverde. Riccardo Maniero ha realizzato l'unica doppietta del test in cui sono andati a segno anche Vincenzo Plescia, Giuseppe Carriero, Antonio Messina, Luca Gagliano, Santo D'Angelo, Luigi Silvestri, Agostino Rizzo e Antonio Di Gaudio. Un'autorete nell'11-1 da parte della formazione under, andata a bersaglio con il classe 2005, Pio D'Anna. Si avvicina il derby con la Turris. Domenica, con calcio d'inizio ore 14.30, l'Avellino sarà ospite dei corallini che presenteranno l'ex, Emanuele Santaniello, protagonista nell'ottimo percorso della squadra di Bruno Caneo, reduce dal poker in campionato.