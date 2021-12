Vibonese - Avellino, le probabili formazioni Alle 14,30 la gara valida per la diciottesima giornata del girone C di Serie C

A Vibo Valentia (ore 14,30) l'Avellino va a caccia di molto più dell'undicesimo risultato utile consecutivo e della terza vittoria di fila in trasferta. Nella diciottesima e penultima giornata di andata del girone C di Serie C l'obiettivo dei biancoverdi è dimostrare di aver imparato la lezione più volte ripetuta lungo tutto l'arco della stagione in corso, ma pure della precedente: abbassare la guardia contro squadre sulla carta alla portata è il preludio a passi falsi, mezzi o pieni, che i lupi non possono più permettersi per restare in scia al Bari ed evitare di accumulare ulteriore ritardo rispetto ai 9 punti che i tanti, troppi pareggi, finora maturati, principalmente proprio contro avversari sottovalutati, hanno reso realtà. Al “Razza”, De Simone, che sostituirà lo squalificato Braglia, dovrebbe confermare modulo e interpreti opposti lunedì scorso alla capolista pugliese.

E, dunque, 4-3-3 con Forte in porta; Ciancio, Dossena, Silvestri e Tito in difesa; Carriero, Matera e D'Angelo a centrocampo; Di Gaudio, Maniero e Kanoute in attacco. Due i ballottaggi che potrebbero determinare novità nell'undici di partenza: Aloi e De Francesco insidiano Matera in mediana mentre Gagliano e Plescia potrebbero far rifiatare Maniero nel reparto avanzato. Più remota la possibilità di adottare il 3-4-3 con uno tra Bove e Scognamiglio che che andrebbero a prendere il posto di uno tra Carriero e Matera.

Sul fronte Vibonese, fanalino di coda in condominio con l'ACR Messina di Capuano, assenti Spina e lo squalificato Basso. Gli uomini di D'Agostino puntano al secondo risultato utile di fila tra le mura amiche dopo il 2-0 imposto, domenica scorsa, al Campobasso.

Vibonese - Avellino, le probabili formazioni.

Stadio "Razza" (ore 14,30)

Vibonese (4-3-3): Marson; Ciotti, Polidori, Vergara, Mahrous; Gelonese, Cattaneo, Bellini; Golfo, Sorrentino, Grillo. A disp.: Mengoni, Cigagna, Fomov, Mauceri, Risaliti, Alvaro, Tumbarello, Senesi, La Ragione, Persano, Ngom. All.: D’Agostino.

Squalificati: Basso.

Indisponibili: Spina.

Ballottaggi: Cattaneo - Tumbarello: 55% - 45%; Sorrentino - Senesi: 55% - 45%.

Diffidati: Sorrentino.

Avellino (4-3-3): Forte; Ciancio, Silvestri, Dossena, Tito; Carriero, Matera, D'Angelo; Kanoute, Di Gaudio, Maniero. A disp.: Pane, Bove, Mignanelli, Rizzo, Sbraga, Scognamiglio, Aloi, De Francesco, Mastalli, Gagliano, Micovschi, Plescia. All.: De Simone (Braglia squalificato).

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: nessuno.

Ballottaggi: Matera - Aloi - De Francesco (per una maglia): 50% - 30% - 20%. Maniero - Plescia - Gagliano (per una maglia): 50% - 30% - 20%; Bove / Scognamiglio - Carriero / Matera: 60% - 40% (se giocano Bove o Scognamiglio per uno tra Carriero o Matera, 3-4-3).

Diffidati: Bove, Carriero, Forte, Tito.

Arbitro: Marini della sezione di Trieste. Assistenti: Salama della sezione di Ostia Lido e Feraboli della sezione di Brescia. Quarto Ufficiale: Galipò della sezione di Firenze.