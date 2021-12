Avellino, Di Somma: "Mercato? Qualcosa faremo" Il ds dei lupi: "Turris e Juve Stabia lotteranno fino alla fine. Col Foggia sarà spettacolo"

"Il campionato si sta delineando. La Turris pratica un gioco splendido, forse il più bello di tutta la Serie C, sta facendo un campionato importante e lotterà fino alla fine. Ho visto anche la Juve Stabia, che ha cambiato marcia, ha ritrovato giocatori importanti come Eusepi. C'è un giovane come Stoppa, che a me piace tantissimo. La Juve Stabia dirà la sua fino alla fine". Ecco il commento di Salvatore Di Somma sul torneo di Serie C. Il direttore sportivo dell'Avellino, ospite all'Italian Sport Awards, ha parlato anche di mercato: "Qualcosa sarà fatto, ma mi dà molto fastidio quando vengono tirati fuori dei nomi prima di una gara importante. Si destabilizza l'ambiente, i calciatori non sono tranquilli. Iemmello e Ciciretti? Sono giocatori fortissimi, importanti, ci mancherebbe. Mi dispiace per il percorso di Ciciretti, che si è perso un po'. Abbiamo vinto due campionati insieme. Aveva e ha qualità importanti". Domenica (ore 14.30) l'Avellino affronterà il Foggia di Zdenek Zeman al "Partenio-Lombardi: "Sarà una partita bella da vedere. Contro le squadre di Zeman lo spettacolo non manca mai”.