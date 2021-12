Foggia, 3 indisponibili per la sfida con l'Avellino. Si spera nell'effetto Zeman La probabile formazione dei satanelli, che si affidano alla cabala con un doppio precedente...

Sono 19 i calciatori convocati da Zdenek Zeman per Avellino – Foggia, valida per la diciannovesima giornata del girone C di Serie C 2021/2022, in programma domani, domenica 19 dicembre 2021, alle 14,30, allo stadio “Partenio-Lombardi”. Nell'elenco non figurano gli acciaccati Alastra, Di Grazia e Merola. Due i diffidati: Sciacca e Peterman. Nel gioco delle parti, attraverso il proprio sito ufficiale, i pugliesi hanno ricordato che le ultime due vittorie dei rossoneri all'ombra del Partenio (11 febbraio 1990, Serie B, 0-1 Signori; 7 aprile 1991, Serie B, 1-2 doppietta di Baiano, con un gol su rigore) sono state firmate proprio dall'ex allenatore dei biancoverdi, che tornerà ad Avellino, da avversario, a 17 anni di distanza dalla sua parentesi alla guida degli irpini.

L'elenco dei 19 convocati.

Portieri: Volpe, Dalmasso.

Difensori: Garattoni, Nicoletti, Di Pasquale, Sciacca, Di Jenno, Martino.

Centrocampisti: Gallo, Rizzo Pinna, Rocca, Maselli, Garofalo, Petermann.

Attaccanti: Ferrante, Curcio, Merkaj, Vigolo, Tuzzo.

La probabile formazione.

Foggia (4-3-3): Volpe, Garattoni, Di Pasquale, Sciacca, Nicoletti; Garofalo, Petermann, Gallo; Tuzzo, Ferrante, Curcio. A disp.: Dalmasso, Girasole, Di Jenno, Martino, Rocca, Rizzo Pinna, Maselli, Vigolo, Merkaj. All. Zeman.