Avellino - Foggia, niente convocati e bivio tattico per Braglia Corsa a 4 per sostituire lo squalificato Carriero con possibile sorpresa riguardo al modulo

Nel calcio, si sa, pure la scaramanzia vuole la sua parte. E, allora, come ormai da tradizione consolidata, niente convocati pure alla vigilia della partita con il Foggia, in programma domani, domenica 19 dicembre 2021, alle 14,30, allo stadio “Partenio-Lombardi”, valida per la diciannovesima giornata del girone C di Serie C. Contro i satanelli di Zeman, che ritrova l'Avellino a distanza di 17 anni, quando lo guidava e retrocesse in Serie C, Braglia (pure lui ex di turno) dovrebbe scegliere se adottare un 4-3-3 speculare a quello dei dirimpettai o virare sul 4-2-3-1. In entrambe le opzioni, salvo acciacchi o infortuni celati proprio dalla mancata comunicazione degli arruolati, l'unico dubbio tra gli interpreti è relativo a chi sostituirà lo squalificato Carriero. In caso di 4-3-3 la spunterà uno tra Aloi, De Francesco e Mastalli, accomunato dall'essere finiti ormai al margine del progetto e in odore di cessione; nell'eventualità dell'adozione del 4-2-3-1 dentro Micovschi e in mezzo al campo al tandem Matera – D'Angelo. La possibile sorpresa? Il 3-4-3. Se così fosse sarebbe Bove a prendere il posto di Carriero.

La probabile formazione.

Avellino (4-2-3-1): Forte; Ciancio, Dossena, Silvestri, Tito; Matera, D'Angelo; Micovschi, Kanoute, Di Gaudio; Maniero. A disp.: Pane, Bove, Mignanelli, Rizzo, Sbraga, Scognamiglio, Aloi, De Francesco, Mastalli, Gagliano, Plescia. All.: Braglia.