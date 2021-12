Avellino - Foggia, le probabili formazioni Alle 14,30 la gara valida per la diciannovesima giornata del girone C di Serie C

Chiudere in bellezza il girone di andata con il secondo successo di fila e il dodicesimo risultato utile consecutivo. Più facile a dirsi che a farsi. E sì, perché contro il Foggia di Zeman servirà un Avellino cinico a attento per allungare la striscia positiva e restare in scia del Bari, impegnato al “Barbera” contro il Palermo, altra squadra che precede in classifica i lupi. Insomma, dovessero fare il loro, gli uomini di Braglia accorcerebbero le distanze sulla capolista, su una diretta concorrente o su entrambe. Ma conta solo concentrarsi sui pugliesi, che sul campo hanno conquistato gli stessi punti dei biancoverdi (31) e che, se non fosse per il -4 rimediato lo scorso 12 novembre, sarebbero, dunque appaiati ai lupi.

Contro il tecnico boemo, che ritrova l'Avellino a distanza di 17 anni, quando lo guidava e retrocesse in Serie C, Braglia (pure lui ex di turno) dovrebbe scegliere se adottare un 4-3-3 speculare a quello dei dirimpettai o virare sul 4-2-3-1. In entrambe le opzioni, salvo acciacchi o infortuni celati proprio dalla mancata comunicazione degli arruolati, l'unico dubbio tra gli interpreti è relativo a chi sostituirà lo squalificato Carriero. In caso di 4-3-3 la spunterà uno tra Aloi, De Francesco e Mastalli, accomunati dall'essere finiti ormai al margine del progetto e in odore di cessione; nell'eventualità dell'adozione del 4-2-3-1 dentro Micovschi e in mezzo al campo al tandem Matera – D'Angelo. La possibile sorpresa? Il 3-4-3. Se così fosse sarebbe Bove a prendere il posto di Carriero.

Sponda rossonera out gli indisponibili Alastra, Di Grazia, Markic, Merola e Girasole, largo al tridente Tuzzo, Ferrante, Curcio.

Avellino - Foggia, le probabili formazioni.

Stadio "Partenio-Lombardi" (ore 14,30)

Avellino (4-2-3-1): Forte; Ciancio, Dossena, Silvestri, Tito; Matera, D'Angelo; Micovschi, Kanoute, Di Gaudio; Maniero. A disp.: Pane, Bove, Mignanelli, Rizzo, Sbraga, Scognamiglio, Aloi, De Francesco, Mastalli, Gagliano, Plescia. All.: Braglia.

Squalificati: Carriero.

Indisponibili: nessuno.

Ballottaggi: Micovschi - Aloi - Mastalli - De Francesco: 35% - 25% - 25% - 15% (se non gioca Micovschi, 4-3-3); Micovschi - Bove: 55% - 45% (se gioca Bove 3-4-3).

Diffidati: Bove, Forte, Tito.

Foggia (4-3-3): Volpe, Garattoni, Di Pasquale, Sciacca, Nicoletti; Garofalo, Petermann, Gallo; Tuzzo, Ferrante, Curcio. A disp.: Dalmasso, Di Jenno, Martino, Rocca, Rizzo Pinna, Maselli, Vigolo, Merkaj. All. Zeman.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Alastra, Di Grazia, Markic, Merola, Girasole.

Ballottaggi: nessuno.

Diffidati: Sciacca, Petermann.

Arbitro: Longo della sezione di Paola. Assistenti: De Angelis e Valente della sezione di Roma 2. Quarto Ufficiale: Madonia della sezione di Palermo.