Braglia: "Da un mese siamo un'altra squadra. Mercato? Di Somma sa cosa fare" Campobasso - Avellino 0-3, il tecnico: "Manca davvero poco per migliorare questa rosa"

Campobasso – Avellino 0-3, il commento del tecnico dei biancoverdi, Piero Braglia: “Ci sono state un paio di situazioni nel primo tempo in cui abbiamo commesso delle leggerezze rischiando di subire gol, ma abbiamo giocato bene, con un atteggiamento deciso, desiderosi di vincere. Sono contento per i ragazzi, che meritano questo successo. I cambi? Abbiamo cercato di aumentare la quantità e la qualità del palleggio e sono felice per De Francesco e Mastalli, che si sono sempre allenati con impegno. Maniero? Ha rimediato una botta domenica scorsa, a un polpaccio, che ha sentito indurirs. Lo abbiamo tirato fuori dalla partita per evitare complicazioni. Il bilancio del 2021? Guardiamo avanti, indietro lo facciamo solo per vedere quello che da un mese a questa parte la squadra sta facendo; come sta crescendo. Stiamo facendo un grande campionato, ma non dobbiamo fermarci. Tutti vogliamo vincere. Regali da Babbo Natale? Ho smesso di crederci 60 anni fa. Scherzi a parte, sul mercato Di Somma sa benissimo cosa fare. Ci manca davvero poco per migliorarci ancora. Non credo che ci siano tanti calciatori più forti dei nostri, specialmente in alcuni ruoli. Si tratta di crescere e Di Somma sa come intervenire. Auguro a tutti buon Natale, soprattutto ai tifosi che ci sostengono. Spero che il 2022 sia piano di soddisfazioni”.