Pane e Maniero: "Abbiamo rischiato poco e portato a casa 3 punti fondamentali" Campobasso - Avellino 0-3, il portiere e l'attaccante all'unisono dopo il successo

Campobasso – Avellino 0-3, il commento dell'attaccante dei biancoverdi, Riccardo Maniero: “Perché sono uscito? Nulla di grave, sto bene. Prima della partita avevo qualche acciacco, ho avvertito a un crampo a un polpaccio e abbiamo preferito non rischiare. La sosta tornerà utile per mettermi ancora di più al passo in termini di condizione. La sosta ci voleva. Il Campobasso ci ha creato qualche problema, ma dopo il secondo gol siamo stati bravi a trovare il secondo gol, che gli ha tagliato le gambe. Il quinto gol? Sta girando meglio, è aumentata la conoscenza coi compagni di squadra e reparto; la sfortuna ha allentato la sua presa che si è manifestata sotto forma di pali e traverse”.

Soddisfatto anche il portiere Pasquale Pane: “Oggi era una partita fondamentale. Bisognava conquistare i 3 punti e ci siamo riusciti. Ci sta rischiare qualcosa, ma oltre a un paio di occasioni per il Campobasso, nel primo tempo, non ricordo altri pericoli corsi. Siamo stati bravi a gestire quando bisognava farlo. Come sto dopo lo scontro con Dossena? Nulla di grave, sto bene. Dedico il gol a mia moglie, che da 10 anni mi sopporta e con cui domani festeggio l'anniversario, altrimenti non mi fa tornare a casa. Auguri a tutti i nostri tifosi”.