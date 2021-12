L'Avellino cala il tris a Campobasso e fa festa con i suoi tifosi: il video Squadra e supporter insieme a fine gara dopo il successo per 3-0 al "Nuovo Romagnoli"

L'Avellino vince e chiude il 2021 con i suoi tifosi. Al “Nuovo Romagnoli”, i biancoverdi hanno superato con il finale di 3-0 il Campobasso, allenato dall'ex difensore dei lupi, Mirko Cudini, mandando in visibilio i 343 supporter irpini che hanno seguito in trasferta la squadra. I sostenitori avellinesi, assiepati nel Settore Ospiti, con soli 18 biglietti rimasti invenduti rispetto a quelli messi a disposizione dalla società di casa, hanno accolto la squadra sotto la porzione di stadio a loro riservata scatenandosi in una festa che vi proponiamo grazie a un video girato e gentilmente concessoci da Nicla Guarino.

Sembrano lontani anni luce i venti di contestazione successivi alla sconfitta a Viterbo contro il Monterosi, rimasta, a oggi, l'unica sconfitta stagionale in campionato degli uomini di Braglia. Dopo quel match l'allenatore fu a un passo dall'esonero; la delegazione di calciatori che ne aveva chiesto la conferma duramente contestata insieme alla società ed al direttore sportivo Di Somma. Lo strappo è stato gradualmente ricucito ed è ormai diventata una piacevole abitudine l'abbraccio a fine gara tra l'Avellino e la sua gente. Tutti dalla stessa parte per mandare in archivio un anno ricco di soddisfazioni e sognare un 2022 che possa regalare il tanto agognato ritorno in Serie B.