Cudini non si dà pace: "Penalizzati dal rosso eccessivo per Sbardella" Campobasso - Avellino 0-3, il tecnico dei molisani: "Non ammoniti calciatori irpini per molto meno"

L'ex difensore dell'Avellino, Mirko Cudini, ora allenatore del Campobasso, ha commentato la sconfitta per 3-0 maturata contro i biancoverdi, ieri, allo stadio “Nuovo Romagnoli”: “Sicuramente è un risultato pesante, eccessivo per quello che si è visto in campo fino a quando c'è stata partita. Dispiace aver subito di nuovo 3 gol. Soprattutto in parità numerica abbiamo giocato quasi alla pari contro l'Avellino rispondendo colpo su colpo. Abbiamo avuto le nostre occasioni per pareggiare. Poi, però, dopo l'inferiorità numerica, è venuta fuori la qualità dell'Avellino, sia nel palleggio, sia nelle individualità. Si poteva difendere un po' meglio, ma non sempre si riesce. La archiviamo e pensiamo al nuovo anno sapendo che abbiamo fatto bene in questo girone di andata, ma ci aspetta un ritorno durissimo. Il rosso a Sbardella? Avevamo ripreso campo nel momento cruciale e a gestire la partita abbastanza bene, con l'auspicio di creare problemi all'Avellino nel finale. Poi, è venuta fuori quest'espulsione con doppia ammonizione, per me eccessiva non avendo ammonito giocatori dell'Avellino per cose più gravi. Un errore che, alla lunga, ci ha penalizzato molto”.