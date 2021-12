Avellino: ripresa il 2 gennaio, poi testa alla Juve Stabia Pausa natalizia, poi il ritorno in campo il 9. Tra le vespe, nel reparto offensivo, spicca Stoppa

La gioia della vittoria ottenuta a Campobasso che ha consentito tranquillità per l'apertura del girone di ritorno e per le festività natalizie: l'Avellino vive ore di riposo. Il rompete le righe è arrivato al termine del match vinto al "Nuovo Romagnoli". Brindisi in compagnia della squadra biancoverde per i dirigenti ed è tempo di relax per la rosa e lo staff tecnico, che si ritroveranno al "Partenio-Lombardi" per la ripresa della preparazione il prossimo 2 gennaio. Con il via del 2022 l'Avellino metterà nel mirino il primo avversario del nuovo anno, la Juve Stabia, con la sfida in programma domenica 9 (calcio d'inizio alle 17.30) nell'impianto sportivo irpino. Nella formazione delle vespe spicca Matteo Stoppa, jolly offensivo che piace molto al direttore sportivo dei lupi, Salvatore Di Somma. "Con la posizione che ho con il mister (Stefano Sottili, ndr) mi trovo molto bene. - ha spiegato l'attaccante gialloblè dopo Juve Stabia - Fidelis Andria 1-1 - Sotto la punta mi piace girare da destra a sinistra, stare in mezzo, non avere una posizione fissa. Con i compagni mi trovo benissimo. Sono fortissimi. Dobbiamo essere sereni, giocare come sappiamo e i risultati arriveranno. La Juve Stabia deve risalire, abbiamo le potenzialità. Dobbiamo avere continuità. Dopo le vacanze penseremo all'Avellino. Diamo il massimo e dobbiamo provare a risalire subito verso i playoff".