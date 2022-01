Avellino, termina l'avventura di Gagliano in biancoverde: i dettagli Spazio nel reparto avanzato. L'obiettivo biancoverde è Iemmello

L'Avellino ha reso noto il ritorno di Luca Gagliano al Cagliari. L'attaccante di Alghero, classe 2000, saluta i biancoverdi dopo la prima parte di stagione, chiusa con 3 reti in 14 presenze. A segno nel ko di Viterbo con il Monterosi, l'unico in campionato per i lupi, e nelle vittorie sulla Virtus Francavilla (gol decisivo con i pugliesi) e sulla Paganese: termina così l'avventura in Irpinia per il sardo, che fa rientro al Cagliari. L'Avellino fa spazio nel reparto avanzato. L'obiettivo è Pietro Iemmello con Vincenzo Plescia in uscita.

La nota ufficiale - "L’U.S. Avellino 1912 comunica che il calciatore Luca Gagliano di aver definito con il Cagliari Calcio la risoluzione anticipata del prestito del calciatore Luca Gagliano. A Luca, i migliori auguri per il prosieguo della propria carriera".