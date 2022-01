Serie C, il punto sul mercato. Catanzaro scatenato, terzo colpo in arrivo Due operazioni in entrata per il Potenza. Juve Stabia, vicino un terzino sinistro

Il calciomercato entra nel vivo in Serie C. In casa Monopoli si consolida sempre più l’interesse nei confronti di Arensi Rota: il greco, attualmente alla Carrarese, ha già vestito la maglia biancoverde dal 2017 al 2020. Nella lista partenti, invece, ci sono Ivan de Santis e Manuel Nocciolini.

In attesa di conoscere l'esito della trattativa per Pietro Iemmello, conteso dall'Avellino, il Catanzaro è scatenato sul fronte centrocampo: dopo i colpi di Sounas e Bjarkason, è a un passo anche Luis Maldonado, in uscita dal Catania. Ai saluti il difensore Ilario Monterisi.

Il Potenza ha ufficializzato l’arrivo di Luka Koblar: il difensore stato girato in prestito dal Frosinone. Fatta pure per un innesto dalla Serie D: preso dal Lavello l'attaccante Pablo Burzio.

La Paganese non molla la presa per il centrocampista Franco Bellocq e sarebbero disposti a mettere sul piatto Volpicelli nell'ottica di uno scambio con il Taranto.

La Juve Stabia, che ha ceduto Berardocco a titolo definitivo alla Carrarese, è in fase avanzata per quanto riguarda i negoziati con il terzino sinistro Ciro Panico, che si appresta a lasciare Cosenza. Sul fronte dirigenziale Filippo Polcino, ex consulente dell'Avellino durante la gestione IDC, potrebbe prendere il posto dell’amministratore unico Vincenzo Todaro.