Avellino, i contagi tornano a salire. Nuovo test a porte chiuse al Partenio Non arrivano buone nuove in vista della sfida con il Monopoli, lupi in campo in vista della ripresa

Nemmeno il tempo di prendere atto dell'ufficialità della ripresa del campionato, fissata per il prossimo fine settimana in seguito al via libera del CTS al nuovo protocollo per fronteggiare e limitare la diffusione del contagio, che l'Avellino torna a tenere il fiato sospeso. Il club biancoverde ha reso noto che, in base alla sintomatologia che si è palesata, nella giornata di ieri due tesserati sono stati isolati e sottoposti a tampone. Quest’ultimo ha dato esito positivo al Covid per entrambi.

Nella mattinata odierna, proprio nel rispetto del protocollo, la restante parte del gruppo squadra ha praticato un nuovo ciclo di tamponi. Da quest’ultimo è emersa la positività al Covid di ulteriori due tesserati. Questi ultimi sono stati prontamente posti in isolamento domiciliare sotto il costante monitoraggio dello staff medico. Facendo un resoconto del quadro epidemiologico, tra i tesserati del club, al momento ci sono 5 positivi. Dunque, un significativo balzo in avanti dopo la graduale riduzione di casi dagli 11, rilevati dopo la fine delle vacanze natalizie, all'unico, precedente all'ultimo giro di controlli.

Non una buona notizia, ovviamente, in vista della gara casalinga con il Monopoli, valida per la ventitreesima giornata del girone C di Serie C, in programma il prossimo 23 gennaio al “Partenio-Lombardi” con calcio d'inizio alle 17,30. I pugliesi, secondi, affronteranno gli irpini, terzi, che nel pomeriggio hanno sostenuto il secondo test settimanale a porte chiuse verso del ritorno in campo.