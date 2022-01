Juve Stabia, un ex Avellino entra a far parte della dirigenza Novità fuori dal campo per la società gialloblù

La Juve Stabia, che oggi ha dato l'esempio con squadra e staff tecnico, recatisi in massa in massa presso l'ospedale San Leonardo per ricevere la terza dose di vaccino anti Covid-19, ha reso noto che, causa impegni personali e professionali, l’avvocato Vincenzo Todaro non ricoprirà più il ruolo di amministratore unico della società. L'incarico che è stato affidato a Filippo Polcino, già consigliere d’amministrazione dell’Università degli studi del Sannio, che vanta inoltre una lunga carriera nel campo del marketing e del management aziendale.

Polcino è stato Direttore Generale del Campobasso, per poi diventare Amministratore Delegato dell’Amministratore dell’Avellino, nel corso della gestione IDC, con trascorsi anche nel Foggia. L’avvocato Vincenzo Todaro, parte integrante del sodalizio stabiese, continuerà a ricoprire il ruolo di direttore generale. Una novità fuori dal campo in attesa di tornare in campo dove il prossimo 23 gennaio le vespe saranno di scena al "Nuovo Romagnoli" contro il Campobasso. Ironia della sorte per lo stesso Polcino.