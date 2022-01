Avellino, nuovo giro di tamponi: gli ultimi aggiornamenti relativi al Covid Domenica, alle 17,30, la sfida col Monopoli. Continuano gli screening del club biancoverde

Il mercato è fermo al palo. L'Avellino s'incammina alla gara casalinga con il Monopoli, in programma domenica, alle 17,30, valida per la quarta giornata di ritorno del girone C di Serie C, che coinciderà con la ripresa del campionato dopo due giornate di stop forzato a causa del Covid, tra i crescenti mugugni dei tifosi e gli aggiornamenti in merito alla situazione dei contagiati all'interno del gruppo squadra.

Nel rispetto del protocollo, in giornata il gruppo squadra biancoverde ha praticato un nuovo ciclo di tamponi, che ha dato esito negativo per tutti i componenti che non erano risultati positivi in precedenza. Facendo un resoconto del quadro epidemiologico, tra i tesserati del club restano, dunque, 5 i calciatori infetti. Non il migliore viatico in vista del match contro la seconda forza del torneo in quello che, dati i soli 2 punti che separano i pugliesi dagli irpini, è da considerarsi, a tutti gli effetti, un scontro al vertice. Non resta che tenere le dita incrociate sperando di recuperare pedine in tempo utile.