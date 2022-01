Juve Stabia, Sarri va al Cosenza. In arrivo un ex portiere dell'Avellino Il club gialloblù si prepara a calare il poker di acquisti sul fronte delle operazioni in entrata

La Juve Stabia ha perfezionato l’accordo con il Cosenza per la cessione a titolo temporaneo di Edoardo Sarri. L'estremo difensore spicca il volo verso la Serie B dopo un'ottima prima parte di stagione disputata tra le file delle vespe. “La società ringrazia il giocatore per la correttezza e la professionalità sempre dimostrati” si legge nella nota diffusa dalla società gialloblù. Via libera, dunque, come anticipato a 696 TV dal direttore sportivo Raffaele Rubino, tra le file delle vespe del portiere Andrea Dini, in uscita dalla Fidelis Andria. L'ex, tra le altre, di Padova e Avellino troverà a Castellammare di Stabia anche Tommaso Ceccarelli, svincolatosi dal Catania e sondato dall'Avellino prima del “no” di Braglia, così come il centrocampista Bilal Erradi, che saluterà la Pro Vercelli e si metterà in viaggio verso la Campania in cambio del percorso inverso che farà l'attaccante Giuseppe Panico. Dal Cosenza dovrebbe, infine, arrivare il terzino sinistro Ciro Panico. Alberto Rizzo potrebbe essere, nel contempo, ceduto al Foggia o al Siena.