Avellino, nuovo giro di tamponi: ecco il dato aggiornato sui positivi Nella mattina odierna il gruppo squadra ha praticato una nuova serie di test anti Covid-19

L'Avellino recupera una pedina in vista dalla gara casalinga con il Monopoli in programma domenica, alle 17,30, allo stadio "Partenio-Lombardi", valida per la ventitreesima giornata del girone C di Serie C. Nella mattinata odierna il gruppo squadra ha praticato un nuovo ciclo di tamponi. Quest’ultimo ha dato esito negativo per tutti. Nel contempo un elemento del gruppo squadra, precedentemente positivo, si é negativizzato. Facendo un resoconto del quadro epidemiologico, tra i tesserati del club al momento ci sono 4 positivi al Covid-19.