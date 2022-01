Avellino - Monopoli, il desolante dato dei biglietti venduti La prevendita fa registrare numeri da brivido: ecco il dato aggiornato

Sono circa 250 i biglietti venduti per Avellino – Monopoli, valida per la ventitreesima giornata del girone C di Serie C. Un dato desolante, ma che va inquadrato nell'ottica della quarta ondata, in corso, della pandemia di Covid-19. Una condizione di emergenza, sempre più stressante anche a livello psicologico, che, tendenzialmente, non può che scoraggiare i tifosi al netto della possibilità di essere in uno spazio aperto e, non di meno, delle Nuove Misure Urgenti per il contenimento della diffusione dei contagi.

Il regolamento ha, infatti, portato gran parte del movimento ultras a tornare a sposare la filosofia del “o tutti o nessuno” per cui si sceglie di restare fuori a prescindere di poter entrare in una condizione di capienza limitata. E così, essendo verosimile che non ci sia una impennata da qui al fischio d'inizio delle gara, saranno presumibilmente meno di 1000 i titoli d'ingresso emessi, che andranno a sommari ai 1310 abbonamenti sottoscritti ad inizio stagione. Non ci sarà più neppure la spinta dei 335 possessori dei miniabbonamenti validi per le ultime 4 gare del girone di andata.