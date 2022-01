L'Avellino, i positivi al Covid scendono a 2. Difesa, Braglia incrocia le dita Niente convocati. Domani la sfida con il Monopoli: ecco la probabile formazione dei lupi

Si torna in campo dopo un mese di stop, tra sosta programmata e forzata a causa della quarta ondata di Covid, ma i riti pre-partita non cambiano. Niente convocati, sponda Avellino, alla vigilia della gara valida per la ventitreesima giornata del girone C di Serie C: domani (ore 17,30) al “Partenio-Lombardi”, è in programma la sfida col sempre ostico Monopoli. In palio c'è il secondo posto: nella classifica, cristallizzata dallo scorso 22 dicembre, i pugliesi precedono gli irpini, terzi in solitaria, di 2 punti. Salvo colpi di scena partirà dalla panchina il neo-acquisto Jacopo Murano, che oggi ha raggiunto la sua nuova arena calcistica e firmato il contratto con cui si è vincolato ai lupi sino al 30 giugno 2024 salutando il Perugia.

Sul fronte formazione, come preannunciato da Braglia, c'è da gestire una situazione delicata in difesa perché se, globalmente, gli assenti a causa del Covid saranno solo 2, nel pacchetto arretrato c'è da fare i conti con la squalifica di Silvestri e il possibile forfait dell'acciaccato Dossena. Motivo per cui il tecnico di Grosseto potrebbe tornare alla difesa a 4 con Ciancio, Sbraga o Scognamiglio, Bove e Tito davanti a Forte. Uno schieramento che potrebbe essere confermato pure nel caso di un recupero del centrale eletto tra i migliori del raggruppamento del giorne meridionale al termine del girone di andata.

Il modulo scelto dovrebbe essere il 4-3-3 con Aloi, Matera e Carriero, fresco di adeguamento del contratto, in mediana dove non ci sarà D'Angelo, che resterà a casa in seguito alle tensioni sorte per il mancato rinnovo del contratto in scadenza.

In attacco spazio a Kanoute, Maniero e Di Gaudio. L'alternativa è rappresentata dall'adozione del 4-2-3-1: in tal caso Micovschi titolare e Aloi in panchina.

La probabile formazione.

Avellino (4-3-3): Forte; Ciancio, Scognamiglio, Bove, Tito; Aloi, Matera, Carriero; Kanoute, Maniero, Di Gaudio. A disp.: Pane, Pizzella, Mignanelli, Rizzo, Sbraga, Dossena, De Francesco, Mastalli, Micovschi, Plescia. All.: Braglia.