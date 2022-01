Monopoli, 3 indisponibili e prima convocazione per un attaccante Domani, alle 17,30, la trasferta ad Avellino. Si rivede anche una punta dopo 5 mesi

Sono 22 i calciatori convocati dal tecnico del Monopoli, Alberto Colombo, per la sfida in programma domani (ore 17,30) al “Partenio-Lombardi”, valida per la ventitreesima giornata del girone C di Serie C. Indisponibili Basile, Hamlili e Mercadante. I pugliesi sono attesi col 3-5-2, ma non è da escludere che adottino una linea a 4 in difesa. Viceversa sarà Fornasier a prendere il posto di Mercadante. Prima convocazione per l'ex, tra le altre, di Salernitana e Viterbese, Rossi. Sempre in attacco si rivede Borrelli, al rientro dopo 5 mesi di stop per via di un infortunio a un ginocchio.

L'elenco dei 22 convocati.

Portieri: Guido, Loria.

Difensori: Bizzotto, De Santis, Fornasier, Romano, Tazzer, Arena.

Centrocampisti: Piccinni, Guiebre, Morrone, Bussaglia, Nina, Vassallo, Langella, Novella, Viteritti.

Attaccanti: Starita, Grandolfo, Rossi, D'Agostino, Borrelli.

La probabile formazione.

Monopoli (3-5-2): Loria; Fornasier, Arena, Bizzotto; Tazzer, Piccinni, Vassallo, Langella, Guiebre; Starita, Grandolfo. A disp.: Guido, Bussaglia, De Santis, Novella, Morrone, D’Agostino, Romano, Nina, Viteritti, Rossi, Borrelli. All.: Colombo.