Avellino, c'è Pane tra i calciatori recuperati dal Covid L'estremo difensore ha svelato di essersi negativizzato attraverso una storia su Instagram

Tra i calciatori recuperati in extremis dall'Avellino in vista della gara casalinga con il Monopoli (ore 17,30), valida per la ventitreesima giornata del girone C di Serie C, c'è Pasquale Pane. Il portiere si è negativizzato dal Covid ed è regolarmente a disposizione di Piero Braglia. A svelare la guarigione due storie su Instagram, poi rimosse, postate dalla moglie dell'estremo difensore e condivise da Pane, in cui il numero 1 dei lupi non nascondeva il suo entusiasmo per la buona notizia arrivata dal centro di analisi scatenandosi in un simpatico balletto: “È solo felice di essere risultato negativo, di poter correre in ritiro è stare lontano da me” ha commentato, con ironia, la consorte di Pane, a margine della prima storia in cui aveva interrogato i suoi follower in merito a se la scelta di Pane di preparagli la colazione fosse da ritenersi un gesto d'amore autentico. Va ricordato che sono 2 i calciatori dell'Avellino che non potranno essere della partita poiché positivi. Ma Forte avrà le spalle coperte dal suo esperto compagno di squadra, titolare lo scorso 22 dicembre a Campobasso per far fronte all'assenza per squalifica dello stesso Forte.