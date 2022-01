Avellino, Ciciretti va al Como: due "piani B". Sbraga vicino alla cessione Il fantasista giocherà in riva al lago. Il difensore attende un incastro di mercato per partire

Amato Ciciretti giocherà nel Como. Come anticipato lo scorso sabato sera da Ottopagine.it, il fantasista del Pordenone è destinato a proseguire la sua carriera tra le file dei lariani. Ciciretti ha trovato sistemazione in Serie B dove continuerà a giocare come si augurava di poter fare. Solo qualora non fosse arrivata una proposta dalla Cadetteria il calciatore romano avrebbe preso in considerazione l'opzione di rilanciarsi con una seconda parte di stagione da protagonista in Lega Pro.

In Serie C avrebbe detto sì solo all'Avellino in virtù dell'ottimo rapporto che ha instaurato, dai tempi del Benevento, con il direttore sportivo Salvatore Di Somma. Così non è stato e all'Avellino non resta che voltare pagina per cercare un esterno d'attacco o, si vocifera, un centrocampista esterno, età media e ambidestro, che agevolerebbe il passaggio a un sistema di gioco con due punte in seguito all'arrivo all'ombra del Partenio di Jacopo Murano. Intanto, si muove il mercato anche sul fronte uscite.

Sfumato Laurens Serpe, passato dal Genoa a Crotone proprio mentre stava per dire di sì ai corallini, la Turris ha virato con forza su Andrea Sbraga, che ha faticato ha trovare spazio alla corte di Piero Braglia. L'operazione per il trasferimento del difensore alla corte di Bruno Caneo può essere definita in concomitanza con la partenza di Filippo Lorenzini, alla volta del Catania, in cambio di Andrea Zanchi. Liberata una casella nel pacchetto arretrato dovrebbe essere il centrale romano a riempirla.