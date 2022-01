Calciomercato, Sbraga è a un passo dalla Turris: la formula dell'operazione Il centrale ha totalizzato solo 3 presenze in campionato con la maglia dell'Avellino

Salvo colpi di scena Andrea Sbraga proseguirà la stagione 2021/2022 a Torre del Greco. La trattativa con la Turris sarebbe, infatti, già entrata nella fase finale tant'è che emergono dettagli sulla formula dell'operazione: prestito fino a fine stagione con possibile inserimento di un diritto di riscatto. La scorsa estate Sbraga si è legato all'Avellino con un contratto biennale, ma ha fatto fatica a entrare nelle grazie di Piero Braglia finendo ai margini del progetto tecnico dopo la gara di Coppa di Serie C contro l'Ancona Matelica. Un caso, poi rientrato, che non è, però, coinciso con un maggior coinvolgimento nelle dinamiche di squadra.

In campionato il centrale romano si è accomodato pressoché sempre in panchina, fatta eccezione per il debutto stagionale contro il Campobasso e la gara con il Taranto, in occasione della quale fu assoluto protagonista realizzando pure un gol di pregevole fattura su calcio di punizione. Da allora, Sbraga è tornato a restare fuori rivedendo il rettangolo verde solo ieri: 8 minuti da subentrante giocati contro il Monopoli. Sbraga vuole giocare, se non altro di più, e proverà a farlo a pochi kilometri da Avellino non appena la Turris avrà perfezionato lo scambio Lorenzini – Zanchi con il Catania, ma non è da escludere anche prima.