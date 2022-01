Avellino, c'è la firma di Rizzo sul rinnovo: i dettagli La proprietà punta sul calciatore e lo ha ribadito al direttore sportivo e al tecnico

Nella tarda mattinata Agostino Rizzo ha firmato il rinnovo del contratto in scadenza con l'Avellino. Il cursore di fascia destra, classe 1999, ha esteso il vincolo in essere con i biancoverdi dal 30 giugno 2022 al 30 giugno 2023. Accordo adeguato e avanti insieme, con la ferma volontà della proprietà, ribadita dopo essere stata già comunicata, in precedenza, al direttore sportivo e al tecnico, di vedere il calciatore, ritenuto un patrimonio del club, maggiormente coinvolto al fine di essere valorizzato e patrimonializzato. Nella stagione in corso, in campionato, Rizzo ha totalizzato 11 presenze partendo 6 volte titolare e subentrando nelle altre 5 cirocostanze.

A cavallo della gara casalinga con la Paganese e quella interna con il Picerno, Rizzo aveva inanellato quattro maglie da titolare consecutive, intervallate dalla gara con il Taranto saltata per squalifica dopo l'espulsione rimedata a Palermo, prima di accomodarsi in panchina per altrettante gare di fila. Inizia, dunque, un nuovo percorso con il calciatore chiamato a dare il massimo per ritagliarsi maggior spazio. Rizzo resta.