Calciomercato, scambio tra Monterosi e Viterbese. Messina, via un ex Avellino Il punto sulle trattative nel girone C di Serie C. Il Picerno si rinforza in attacco

Il calciomercato invernale è agli sgoccioli e in Serie C si finalizzano gli ultimi colpi. In casa Fidelis Andria potrebbe salutare Andrea Venturini. Il difensore è stato sondato da Montevarchi, Fermana e Ancona. Anche nel Foggia c'è da registrare un possibile addio: si tratta del terzino Manuel Nicoletti, che piacerebbe al Crotone, club in cui è cresciuto calcisticamente. La Turris guada in casa Messina: piace l'esterno d'attacco Raffaele Russo. Il club siciliano sta per concludere il prestito dell'ex Avellino Riccardo Burgio, pronto a fare rientro all'Atalanta.

Scambio di prestiti tra Monterosi e Viterbese: la società biancorossa, saltato l’affare con la Pistoiese per il portiere Alessio Pozzi, ha virato su Riccardo Daga, attualmente in forza ai gialloblù. Percorso inverso per il figlio d'arte Vincenzo Polito. Il Picerno ha preso l’attaccante, ex tra le altre di Cavese e Juve Stabia, Nicolas Bubas, che è a disposizione di mister Leonardo Colucci. Sempre la Fidelis Andria ha girato in prestito Vito Lacassia al Bitonto. Dietrofront in casa Campobasso: il centrocampista Tenkorang non dovrebbe essere ceduto in Serie B.