Turris, Lorenzini al Catania: "Sbraga difensore importante, via libera" Il dg Primicile ha commentato la cessione del centrale agli etnei. In arrivo un altro innesto

Dopo aver annunciato l'arrivo di Sbraga dall'Avellino, la Turris sfoltisce la rosa con la cessione a titolo definitivo di Lorenzini al Catania. “A nome di tutta la società – hanno commentato il direttore generale Primicile e il direttore sportivo Piedepalumbo – ringraziamo Lorenzini per il contributo fornito alla squadra sia nella stagione sportiva in corso, sia in quella passata, augurandogli le migliori fortune umane e professionali. Oltre ad essere un valido calciatore si è dimostrato un ragazzo eccezionale anche fuori dal campo. Da parte nostra, non è affatto una bocciatura. Abbiamo, piuttosto, assecondato la volontà del calciatore di approdare al Catania e le sue legittime aspirazioni professionali. Chiaramente, non avremmo dato il benestare alla cessione senza un difensore importante in entrata, operazione che si è poi materializzata con l’arrivo di Sbraga e con la reciproca soddisfazione di tutte le parti in causa”. Dal Catania è vicino l'arrivo del cursore di fascia Zanchi, fortemente richiesto da Caneo.