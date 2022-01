Avellino: testa al Potenza. Mercato: torna calda la pista Franco Il centrocampista è in scadenza con la Turris e il club irpino torna sul partenopeo

È la vigilia di Potenza-Avellino. "Non è il tempo di processi": ha sottolineato Piero Braglia nella conferenza stampa di presentazione della sfida in terra lucana. Dall'altra parte, il nuovo tecnico rossoblu, Pasquale Arleo, confida nel momento biancoverde. Sguardo al mercato dopo l'addio di Sonny D'Angelo con il modulo che resta relativo. Dal 3-4-1-2 al 4-4-2, ma anche con il 4-2-3-1 dietro l'angolo: sarà un Avellino camaleontico quello che si presenterà al "Viviani" domani con calcio d'inizio alle 17.30.

Jacopo Murano è pronto: il nuovo attaccante biancoverde ha scelto la maglia numero 9 per l'esperienza in Irpinia. Sarà una domenica particolare per la punta, che farà il suo esordio con l'Avellino nella sua città e con il ruolo da ex (due parentesi con il Potenza nel 2013/2014 e nel 2019/2020). Murano al fianco di Riccardo Maniero, reduce dalla doppietta nella ripartenza stagionale con il Monopoli, o nel pacchetto a supporto della prima punta: ecco lo scenario per l'ex Perugia.

Nel frattempo, rispunta il profilo di Daniele Franco. Il contratto del centrocampista della Turris, non convocato per la prossima gara, scade il prossimo 30 giugno. Sembrano interrotte le trattative del rinnovo e l'Avellino è piombata sul partenopeo e potrebbe pagare l'uscita anticipata dal contratto con i corallini. Nelle scorse ore Andrea Sbraga si è trasferito in prestito dal club irpino alla Turris: riprova dell'ottimo rapporto tra le due società.